Lazio - Roma, solidarietà per Alfonzetti: il fischietto accetta l'invito, sarà al derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Domenica 13 aprile è la data cerchiata in rosso sul calendario. Alle 20:45 all’Olimpico si disputerà il derby della Capitale, l’attesa cresce e i tifosi sono in fermento. Sugli spalti dello stadio, riporta Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, ci sarà anche Diego Alfonzetti, l’arbitro diciannovenne della sezione di Acireale picchiato alla fine di una gara di play off Under 17 la settimana scorsa.

Lazio e Roma, come gesto di solidarietà, hanno pensato di invitarlo a assistere alla stracittadina e se in un primo momento il fischietto aveva deciso di non dare seguito, ora ci ha ripensato e ha confermato la sua presenza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE