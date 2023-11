Lazio, Romagnoli sempre presente: Gila pronto all'esordio?

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Settimana cruciale per la Lazio attesa dagli impegni contro Bologna, Feyenoord e Roma prima della sosta per le nazionale. Un trittico che può dire molto sulle ambizioni della squadra biancoceleste in questa stagione. Servirà però un'accurata gestione delle forze per evitare che la squadra vada in affanno. A tal proposito come riportato da "Il Corriere dello Sport" sono diverse le rotazioni a cui mister Sarri potrebbe fare affidamento al Dall'Ara.

ROMAGNOLI - Il primo della lista è sicuramente Alessio Romagnoli che anche per via dell'infortunio di Casale non ha saltato nemmeno una partita in questa fase. Ragion per cui il tecnico laziale sta ponderando di schierare a Bologna Mario Gila dal 1'. Una scelta di primo impatto rischiosa visto che lo spagnolo in questa stagione non è mai sceso in campo, ma per evitare ulteriori defezioni non si può fare diversamente. In virtù di ciò potrebbero essere scelti dei terzini più difensivi come Marusic e Hysaj con Lazzari (in campo in tutte e tre le partite chiuse con la porta inviolata) e Pellegrini pronti a subentrare.

CENTROCAMPO e ATTACCO - Diverse le riflessioni anche per quanto concerne la linea mediana. L'abbondanza nel reparto consente di poter fare svariate ipotesi. Quella più probabile per il match contro gli uomini di Thiago Motta è Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, mentre in Champions potrebbero rivedersi Kamada e Vecino. Scalpita anche Cataldi che potrebbe essere utile per rifiatare Rovella reduce da diverse partite consecutive. Nel reparto avanzato Isaksen e Pedro chiedono maggior spazio. Sarri però finora li ha considerati più come possibili frecce a gara in corso che come titolari. Prosegue invece il ballottaggio Immobile-Castellanos.