Lazio, Romagnoli sfida Lukaku: e tornano vecchie reminiscenze

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del derby, una delle partite più attese di un'intera stagione. Alle 18.00, presso lo Stadio Olimpico, Lazio e Roma si daranno battaglia in un match che mette in palio tre punti, ma che ha un valore psicologico e morale nettamente superiore. È un incontro che porta con sé sfide nelle sfide: alcune che si rinnovano ogni anno, come quella tra Sarri e Mourinho, altre che cambiano in ogni stagione. La stracittadina di oggi, in tal senso, propone un faccia a faccia che per anni ha caratterizzato il derby di Milano: quello tra Romagnoli e Lukaku.

ROMAGNOLI E... - Il difensore, ex capitano del Milan, oggi guiderà la difesa della Lazio. È una delle poche certezze di Maurizio Sarri che, dopo l'allenamento di ieri, ha tenuto in piedi qualche ballottaggio anche in difesa, su tutti quello tra Patric e Casale. L'ex Hellas Verona è tornato ad allenarsi in gruppo venerdì, dall'inizio della settimana svolge un lavoro differenziato e le sue condizioni non possono assicurare un rendimento perfetto. Da qui i dubbi del tecnico biancoceleste che dovrà calcolare ogni genere di rischio.

PRECEDENTI - Tornando a Romagnoli, la sua sfida contro Lukaku , come spiega Il Corriere dello Sport, ha dei precedenti che non fanno sorridere. Quando vestiva rossonero è stato sempre lui l'incaricato in marcatura e gli esiti spesso sono stati negativi. L'apice è stato raggiungo nel 3-0 inflitto dall'Inter ai rivali, con un Lukaku in forma smagliante e il centrale, oggi alla Lazio, che rivolgendosi ai compagni dopo l'ennesima difficoltà gli urlò: "È troppo veloce!". Una serie di esiti negativi, insomma, accendono la sfida tra i due. Oggi da Milano si sono trasferiti a Roma, Alessio veste la maglia del suo cuore e conosce bene una partita come il derby della Capitale. È conscio del valore della partita di oggi e vuole ad ogni costo cancellare i brutti ricordi del passato.