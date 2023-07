Lazio, sale il numero degli abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Sono stati superati i 18 mila abbonamenti. Oggi, 15 luglio è l'ultimo giorno di prelazione per i vecchi abbonati. Si attende un ulteriore aumento prima della chiusura della prima fase, alle ore 19:00. Come riporta il Corriere dello Sport, nei giorni di lunedì 18 e martedì 19, verrà data la possibilità ancora ai vecchi abbonati che non hanno rinnovato di acquistare un nuovo posto. Diverso dalla stagione precedente. Venerdì 21 luglio partirà la vendita libera fino al 13 agosto. La società vorrebbe superare i 26.193 dell'anno scorso. A fine agosto, ci dovrebbe essere la possibilità di acquisire i mini-abbonamenti per le tre gare di Champions relative alla fase a gironi.

Lo stato d'animo

I tifosi laziali si aspettano buone notizie dal mercato. I colpi in entrata potrebbero spingere la corsa agli abbonamenti e accrescere l'entusiasmo. La cessione di Milinkovic e la lentezza nelle trattative hanno generato qualche preoccupazione tra la gente laziale ma al momento prevale l'entusiasmo. La Lazio esordirà domani alle 18:00 contro l'Auronzo. Poi sono previste altre tre partite: il 20 contro il Primorje, il 23 contro la Triestina e il 26 contro l'Nk Bravo. Il costo dei tagliandi sarà di 15 euro.

