Lazio, sale l'attesa per la Champions: la società prepara una Card speciale

RASSEGNA STAMPA - L'aria di Champions inizia a farsi sentire dalle parti di Formello. I tifosi sono in fermento per il ritorno nell'Europa dei grandi e la società a tal proposito ha in serbo grandi sorprese. Infatti, oltre alla campagna abbonamenti per il campionato che dovrebbe essere svelata a stretto giro, nel mese di agosto sarà concessa la possibilità di sottoscrivere un mini-abbonamento per le tre sfide casalinghe di Champions League. Il tutto probabilmente sarà valutato dopo i sorteggi che decreteranno gli avversari degli uomini di Sarri. La possibilità di sfide di assoluto livello è concreta visto che i biancocelesti sono in terza fascia. L'auspicio chiaramente è che il girone possa essere più equilibrato possibile, ma in termini di incasso incontrare subito top team come il Bayern Monaco e il Real Madrid sarebbe sicuramente diverso. Ciò che è sicuro che a prescindere da chi uscirà dalle urne di Nyon l'atmosfera all'Olimpico sarà certamente più rovente rispetto a quella dell'ultima annata tra Europa League e Conference League.

Le ultime notti di Champions con il pubblico

Tre anni fa la Lazio fu protagonista di un'ottima fase a gironi e arrivò agli ottavi alle spalle del Borussia Dortmund, sconfitto in casa per 3-1. Agli ottavi però contro il Bayern Monaco non ci fu storia. L'allora squadra di Inzaghi era ancora troppo acerba per certi palcoscenici e non ha potuto contare sul suo pubblico visto il periodo fortemente condizionato dal Covid. Per ritrovare delle partite di Champions League in presenza bisogna andare al play-off del 2015 contro il Bayer Leverkusen mentre per la fase a gironi addirittura al 2007 quando sotto la guida di Delio Rossi la Lazio riuscì addirittura a strappare un pareggio al Real Madrid dinanzi ad oltre 60.000 spettatori accorsi all'Olimpico per l'occasione.