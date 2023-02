Lazio - Sampdoria, Immobile mette nel mirino Kane: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si affida a Ciro Immobile per la pratica Sampdoria. Il capitano guiderà l'attacco nel posticipo per cercare di accorciare sull'Inter e allungare sull'Atalanta nella corsa Champions. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la squadra blucerchiata è la vittima preferita del bomber biancoceleste, con 15 gol in 17 partite e ben 5 marcature multiple. Ciro grazie alla doppietta di Salerno è salito a 9 gol in classifica marcatori, a un solo gol dalla settima doppia cifra consecutiva in Serie A. L'unico a riuscirci finora è stato Harry Kane con la maglia del Tottenham, che stasera può essere raggiunto da Immobile. Al momento i 19 gol di Osimhen rappresentano un traguardo lontano, ma il quattro volte capocannoniere ha l'occasione per accorciare su tutti gli altri, Lautaro Martinez, Lookman, Nzola e Kvaratskhelia.