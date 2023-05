Lazio, Sarri aspetta i registi: le situazioni di Vecino e Cataldi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Lecce è alle spalle, la Lazio riprende oggi gli allenamenti in vista della partita contro l'Udinese di domenica alle 20:45. Sarri farà il punto della situazione soprattutto per quanto riguarda il ruolo di regista: Marcos Antonio nelle ultime partite non ha garantito filtro alla difesa e il tecnico per la sfida alla squadra di Sottil vuole recuperare almeno uno tra Vecino e Cataldi. L'uruguaiano la scorsa settimana aveva svolto in gruppo l'allenamento pre Lecce, senza poi strappare la convocazione per evitare qualsiasi tipo di rischio. Avrà una settimana piena per preparare la partita della Dacia Arena e riprendersi il ruolo di play tra Luis Alberto e Milinkovic. Per quanto riguarda Cataldi la situazione è più complessa: come riporta la rassegna stampa di Radiosei oggi Danilo dovrebbe svolgere nuovi controlli per capire se l'ematoma al polpaccio destro si stia riassorbendo. Sarri spera di riaverlo almeno per la Cremonese o l'Empoli.