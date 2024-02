Lazio, Sarri cambia il centrocampo: Luis Alberto a rischio, sale Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È un reparto che fatica a creare gioco e a trovare gli spunti giusti in fase offensiva. Il centrocampo della Lazio, punto nevralgico del modulo di Sarri, non rende più come un tempo. Il motivo principale è anche e soprattutto il calo drastico di Luis Alberto: da ottobre si è spento dopo aver trascinato la squadra lo scorso anno e nell'inizio difficile di campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ora Sarri sta preparando delle nuove scelte. Visto che un cambio di modulo è estremamente difficile, se non impossibile, ruoteranno gli interpreti. Tutte le strade portano all'esclusione dello spagnolo, già rimasto in panchina per scelta tecnica due volte contro l'Inter e per infortunio nel derby di Coppa Italia.

Adesso contro il Cagliari potrebbe tornare a farsi da parte. Al suo posto avanza la candidatura di Vecino, l'unico capace di offrire ritmo, inserimenti e verticalizzazioni. Il Mago diventerebbe così una grande arma da utilizzare a partita in corso. Il rischio è che potrebbe non prenderla bene, ma al contrario potrebbe anche riaccendergli la scintilla, come successo con Immobile che da Bergamo sembra rinato. La Lazio per tornare a vincere e convincere ha bisogno del suo numero 10.