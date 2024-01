Lazio, Sarri cerca la svolta: contro il Lecce servono anima e cuore

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La vittoria nel derby in Coppa Italia è archiviata, la Lazio ora davanti a sé vede solo il Lecce. Alle 12:30 il fischio d’inizio all’Olimpico per la sfida contro i salentini, da sempre una spina nel fianco per i biancocelesti. In palio ci sono i tre punti, fondamentali per risalire la classifica e precisi per agganciare il quarto posto piazzandosi in zona Europa. La Champions è l’obiettivo, non solo rimanerci quest’anno ma anche disputarla la stagione prossima. Il calendario non renderà le cose facili a Sarri e i suoi ragazzi, la Supercoppa inficerà molto sulla graduatoria non solo a livello di risultato ma anche di energie e pressioni e il lunch match di oggi è un’occasione da non perdere anche in tal senso. L’anno è iniziato col piede giusto e portare a casa l’intero botti oggi sarebbe un segnale positivo, per farlo però serve stare sul pezzo con anima e corpo. Il tecnico toscano, come riporta il Corriere dello Sport, è a caccia del poker: il quarto successo consecutivo in campionato manca dalla primavera scorsa. Dopo Empoli, Frosinone e Udinese vuole colpire anche i pugliesi, mai battuti da quando è alla guida della Lazio.

