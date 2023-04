Lazio, Sarri contro il Torino insegue un altro record: ecco quale

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri insegue un record. Il tecnico biancoceleste non ha mai battuto il Torino da quando è allenatore della Lazio: tre pari in altrettante sfide. Anche se contro i granata il bilancio è positivo con 8 vittorie, sei pareggi e un solo ko. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il mister può battere il record di sconfiggere tutte le 19 avversarie del campionato. La Lazio non ci è mai riuscita nella sua storia, neanche in serie B dove teoricamente era più facile. Finora ne ha superate 15 su 19, ne mancano 4 tutte da affrontare in queste ultime 8 giornate: appunto il Torino (0-0 all’andata), poi Lecce (ko per 2-1 in Puglia), Udinese (0-0 in casa) e nel turno conclusivo l’Empoli. Neanche nei campionati dei 2 scudetti Maestrelli ed Eriksson riuscirono a batterle tutte: Fiorentina, Inter e Torino le squadre-tabù del 1973-74, Inter e Milan quelle del 1999-2000. Almeno 2 squadre sono sempre rimaste imbattute contro la Lazio nei campionati a 16, a 18 e a 20/21. Il numero massimo di avversarie superate è 17 su 19: raggiunto con Inzaghi in panchina sia nel 2019-20 (3-3 e 2-3 con l’Atalanta, doppio 1-1 con la Roma) sia nel 2020-21 (1-1 e 1-3 contro l’Inter e anche contro la Juventus).