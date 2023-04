Lazio, Sarri e gli scontri diretti: un dato lo penalizza contro Allegri

Fonte: Fabrizio Parascani

Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha battuto tutte le grandi in questa stagione, tranne la Juventus. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico biancoceleste ha vinto contro Inzaghi e Pioli in maniera netta all'Olimpico, si è aggiudicato entrambi i derby contro Mourinho, ha steso Spalletti al Maradona sovvertendo i pronostici e battuto Gasperini a Bergamo. Come si evince da questi numeri gli manca la vittoria contro Allegri per piazzare l'en plein. Sarri non batte la Juventus dal 22 aprile 2018, quando un gol di Koulibaly gli fece sbancare l'Allianz Stadium e sognare lo scudetto lasciato… in albergo (parole sue) a Firenze una settimana dopo. Da quel momento, quattro precedenti, compresa la Coppa Italia: tre sconfitte e un pareggio, 2-2 nel ritorno della passata stagione, quando timbrò il quinto posto e la qualificazione al girone di Europa. Nel girone d'andata contro la Juventus la squadra di Allegri s'è imposta per 3-0, con doppietta di Kean e gol di Milik. Quella sera mancavano Lazzari, Immobile e Zaccagni. Luis Alberto aveva chiesto la cessione la Cadice. Milinkovic e Vecino erano con le valigie pronte per volare in Qatar. Stasera, la Lazio proverà a fare risultato per consolidare il piazzamento Champions e prendersi la sua rivincita contro la Juventus.

