Lazio, Sarri ha riunito tutti in aula: cosa ha chiesto ai suoi ragazzi

RASSEGNA STAMPA - L’amichevole persa contro l’Aston Villa ha messo in evidenza alcune mancanze della Lazio, ma si è ancora in tempo per rimediare agli errori prima che inizi il campionato. Il test di oggi contro il Girona ne è la prova, l’ultimo internazionale che anticipa quello a Latina. Per poter capire meglio dove si è sbagliato, oltre alla pratica sul campo, Sarri ha deciso di far accomodare i suoi ragazzi in aula per una lezione di teoria. Come riporta il Corriere dello Sport, niente parole solo fatti. Il mister ha portato i suoi ragazzi in aula video per fargli rivedere la sfida di Birmingham. Certo non sarà stato piacevole, ma sicuramente avrà reso l’idea degli aspetti da migliorare: in primis l’atteggiamento. Il tecnico vuole vedere un approccio diverso già da stasera e si augura di poter raccogliere tutti i frutti dell'incontro.

