Lazio, Sarri: il terzo mercato per completare la rivoluzione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato estivo sarà quello della definitiva rivoluzione di mister Sarri. Il tecnico toscano ha ereditato ormai tre anni fa la rosa di Simone Inzaghi e in questo percorso l'ha pian piano plasmata a sua immagine e somiglianza. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei con questa sessione di mercato la trasformazione sarà ultimata. Addio al 3-5-2 e virata sul 4-3-3 con sette titolari diversi, che potrebbero diventare nove con le eventuali cessioni di Milinkovic e Luis Alberto, rispetto alla formazione tipo del 2020/2021.

Marusic, cambiando posizione, e Immobile saranno gli unici due giocatori ad aver attraversato la rivoluzione sarriana indenni. In totale due sessioni estive e due invernali con tredici colpi in totale a titolo definitivo: Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro, Hysaj, Basic e Romero (si libererà il 1° luglio) nel 2021; Provedel, Casale, Romagnoli, Gila, Vecino, Marcos Antonio e Cancellieri nel 2022 a cui si aggiungono i prestiti di gennaio, Cabral nel 2022 e Pellegrini nel 2023. In questa estate la trasformazione sarà completa.