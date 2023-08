Lazio, Sarri punta su Zaccagni e Anderson: il Genoa loro vittima preferita

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Occasione da non perdere, quella di stasera per la Lazio. I biancocelesti hanno la possibilità di rifarsi dopo la sconfitta a Lecce, un nuovo esordio che questa volta vale doppio perché in casa davanti ai propri tifosi. Sarri, come tutti, si aspetta qualcosa in più dai suoi specialmente da Felipe Anderson e Zaccagni. Non li vuole vedere come al Via del Mare, devono riaccendersi e recuperare brillantezza. Conta su di loro per la stagione, non possono permettersi giornate no. L’avversario di stasera sarà, si augura il tecnico, uno stimolo a far bene. I Grifoni sono tra le loro ‘vittime’ preferite, proprio contro di loro, come riporta il Corriere dello Sport, arrivò il primo gol in A per il numero venti. Il brasiliano invece, li ha colpiti diverse volte e in diversi punti, tra gol e giocate incredibili che hanno permesso ai suoi di andare in vantaggio. Li ha fatti impazzire e il tecnico si augura che anche stavolta non sia da meno. Devono tornare a brillare come una volta per poter essere sempre sul pezzo e non lasciarsi schiacciare dalla concorrenza. La squadra ha bisogno anche di loro.

