Lazio, Sarri riflette sull'attacco: Pedro e Isaksen chiedono una chance

RASSEGNA STAMPA - La sosta per le nazionali è sempre un’occasione per recuperare le energie o per lavorare ancor di più con l’obiettivo di conquistare la fiducia del mister. È quello che stanno facendo in questi giorni Pedro e Isaksen in quel di Formello. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, oltre a Pellegrini, i due attaccanti sono quelli meno impiegati da Sarri in questa stagione. Solo 128 per lo spagnolo e 195 per il danese, numeri che non li soddisfano e che vogliono far crescere quanto prima.

Una cosa insolita per il nove biancoceleste, ma la colpa è anche di quel problema alla caviglia che non gli ha permesso di essere al top della forma a inizio campionato. Poco utilizzato si, ma quando è stato chiamato a scendere in campo non ha mai disatteso le aspettative. La rete di Glasgow all’ultimo ne è la prova. Non è mai cambiato, è sempre lui.

Il numero diciotto invece, ha faticato più di tutti nell’inserirsi negli schemi del tecnico Ha bisogno di più tempo, si è visto contro il Monza. Nell’ultima partita però ha dato segnali positivi, il guizzo con cui è entrato in campo contro l’Atalanta era diverso. È un punto da cui ripartire, lavorando tanto e con costanza potrebbe riuscire a guadagnarsi la fiducia dell’allenatore. Ha ancora un’altra settimana a disposizione per ottenere una chance a Sassuolo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE