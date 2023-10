Lazio, Sarri rilancia Kamada alla ripresa, ma a gennaio...

RASSEGNA STAMPA - La Kamada mania è uno dei tormentoni di quest'estate in casa Lazio. Il giapponese ha sorpreso nelle amichevoli precampionato, per poi confermarsi - dopo Lecce e Genoa in negativo - al Maradona, quando ha siglato il 2-1 vincente contro il Napoli. Da quel momento, Sarri l’aveva confermato a Torino contro la Juve, per poi rimanere in panchina contro Monza, Torino, Milan e Atalanta. In mezzo, è stato impiegato sempre titolare nelle prime due di Champions League contro Atletico Madrid e Celtic, portando un pareggio storico e una vittoria al cardiopalma.

I motivi legati al suo discontinuo utilizzo riguarda certamente il turnover "per i suoi numeri impressionanti alla Kanté" in questo pazzo tour de force. Ma non solo, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri ha fatto capire subito che il trio Kamada-Rovella-Luis Alberto non è sopportabile per il momento, ecco perché il giapponese è stato inserito insieme sempre con Vecino regista.

Così, il tecnico della Lazio, conta di rilanciarlo tra il Sassuolo e Feyenoord, visto che lo perderà a gennaio per la Coppa d’Asia, anche se si attendono le convocazioni ufficiali.