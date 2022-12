Lazio, Sarri sorride: l’attacco è finalmente al completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Formello ha riaperto le sue porte, la Lazio ha ripreso ad allenarsi dopo i giorni di vacanza concessi da Sarri. Sorride il tecnico che, mentre attende Vecino e Milinkovic, può lavorare con tutta la rosa. Ha recuperato pedine importanti come Zaccagni e Immobile, può tirare un sospiro di sollievo e ritornare a vedere l’attacco al completo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il mister ora può lavorare seriamente e senza preoccupazioni, preparando al meglio il suo tridente offensivo in vista degli impegni nel nuovo anno. Sei su sei, sono tutti a disposizione. Dai big a i baby, Romero e Cancellieri nella speranza di ottenere qualche chance in più in futuro. Ogni cosa sembra essere tornata al suo posto, come Felipe Anderson col rientro di Immobile, ma il toscano non dimentica quanto fatto dal brasiliano nel lungo periodo di assenza del bomber. Il suo pupillo non ha deluso le aspettative e ora, nonostante il grande ritorno, continua a lavorare anche da falso nueve.