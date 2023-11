Lazio, Sarri torna a parlare del germe: "Adesso succede..."

Dopo l'intervista di ieri a La Repubblica, Sarri si è di nuovo espresso sulla Lazio con altre dichiarazioni. Ha detto la sua, soprattutto, sul famoso 'germe' che dall'anno scorso sembra perseguitare la sua squadra. Si tratta di un concetto uscito fuori dopo una delle sconfitte subite in campo europeo nella stagione passata. Il tecnico, per questo, è tornato a parlarne cercando di chiarire la situazione: i tifosi vogliono sapere se è stato definitivamente debellato o meno. Per rispondere, ha sostenuto che ora la Lazio è più matura, e che i blackout sono meno evidenti. Un dettaglio da tenere a mente per il futuro della formazione biancoceleste.

Pubblicato il 24/11 alle 12.05