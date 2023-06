Lazio - Sarri, una combo da record! E nella prossima stagione…

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è la sfida di Sarri, accettata nell’estate del 2021. Due anni, si va verso il terzo, di fatiche e soddisfazioni reciproche. Insieme, sono un duo pazzesco. Per il tecnico non è mai abbastanza, è una gara con sé stesso prima di tutto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella prossima stagione quella biancoceleste potrebbe diventare la squadra più allenata in carriera dal toscano. Nel dettaglio, con molto ottimismo, i capitolini possono farsi largo tra gli altri club da lui guidati. Momentaneamente sono al terzo posto. In vetta c’è il Napoli a quota 148 panchine, seguito dall’Empoli a 132. Se si guarda oltre il podio, nell’ordine: Sangiovannese a 74, Chelsea a 63 e Juventus a 52. A fine anno, il prossimo, il mister raggiungerà sicuramente almeno 144 panchine e per superare quelle con i partenopei ne basterebbero solamente cinque. Si potrebbero ottenere superando i vari step nelle competizioni.

