Lazio, Sarri versione Allegri: il Comandante si è convertito al corto muso

RASSEGNA STAMPA - E' una Lazio totalmente diversa rispetto a quella vista la scorsa stagione. Una squadra che prende decisamente meno gol, ne segna qualcuno in meno ma che ha tanti punti in più in classifica. All'inizio del rush finale, Sarri è secondo in classifica con la miglior difesa del campionato. Sabato sera affronta uno che di difese se ne intende bene. All'Olimpico arriva la bestia nera Allegri con la sua Juventus. Due filosofie di calcio completamente opposte ma che quest'anno stanno trovando dei punti in comune. Senza penalizzazione sarebbero secondo e terzo, hanno la prima e la terza difesa della Serie A. Entrambi si stanno specializzando in vittorie risicate, l'ormai famosissimo corto muso. Allegri ha vinto 1-0 otto volte in campionato, Sarri resta dietro con 5, molte arrivate negli ultimi mesi. E' dal 24 gennaio nel 4-0 al Milan che la Lazio non segna due reti tra le mura amiche dell'Olimpico. Sabato non sarà una missione semplice, una sfida a scacchi tra due strateghi del pallone. La Lazio di oggi ha centrato sei clean sheet consecutivi in campionato, con i bianconeri può eguagliare il record storico di sette gare di fila senza subire gol tra febbraio e marzo 1998 con Eriksson. I biancocelesti hanno vinto solo una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A contro la Vecchia Signora. Sarri e la Lazio hanno conti aperti con Allegri e la Juve.