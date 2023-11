Lazio, Sarri verso il Feyenoord: Marusic rimane sul filo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta con il Bologna è alle spalle, la Lazio ha iniziato a preparare il doppio confronto contro Feyenoord e Roma importantissimo per le sorti in Champions League e campionato. Chi rimane fortemente in dubbio almeno per la prima delle due sfide è Marusic, uscito con una caviglia gonfia al Dall'Ara. Ieri a Formello il montenegrino è rimasto in palestra, oggi secondo il Corriere dello Sport dovrebbe sostenere un test sul campo da cui verrà presa la decisione definitiva sul suo impiego.

Se Marusic verrà tenuto a riposo da Sarri, anche in vista del derby, pronto Hysaj a sinistra con Lazzari quasi certo di una maglia a destra e Pellegrini in panchina. Nell'ipotesi meno probabile di Marusic in campo (a sinistra in marcatura su Stengs) Hysaj e Lazzari si giocherebbero una maglia a destra.