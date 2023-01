Lazio, Sarri vuole il top da Zaccagni: è arrivato il momento del grande salto

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ansia sale, diviene frenetica: è anche normale dopo quasi due mesi di attesa, dopo un Mondiale che vissuto da spettatori, alla ricerca di una o l'altra nazionale da simpatizzare. Ora, però, l'attesa sta per terminare e, oltre ai tifosi, anche i giocatori non vedono l'ora di ritornare a giocare a calcio, di far ciò che più gli più gli piace. Tra questi c'è sicuramente Zaccagni, giocatore decisivo nella prima parte di stagione con i suoi 3 assist e 5 gol, sul quale Sarri ha mostrato la sua fiducia più totale. Il tecnico crede nel suo esterno, vede in lui un ala da doppia cifra (il percorso avviato quest'anno promette bene), un attaccante in grado di essere decisivo tanto in mezzo al campo, quanto in area di rigore. Proprio per questo 'Zac' si è messo all'opera, dall'anno scorso è migliorato soprattutto in continuità e incisività, ma i suoi margini di crescita sono ancora ampi e sotto un aspetto, in particolar modo, può dare ancora di più.

L'ASSIST - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Zaccagni negli ultimi tre campionati e mezzo ha realizzato 17 assist: 10 con il Verona e 7 con la Lazio. La media, rispetto al passato, è rimasta più o meno la stessa: bassa rispetto a quelle che possono essere le sue prospettive. In questa stagione ha per ora raggiunto quota 3, potrebbe battere il suo record di 5 in un campionato, ma sarebbe un peccato accontentarsi visto quello che può dare. Le sue sgroppate sulla fascia, la capacità di arrivare sul fondo o rientrare, di saltare l'avversario e quelle giocare vicino alla punta o al centrocampista senza risentirne, dovrebbe favorirgli la possibilità di mandare in porta il compagno senza troppe difficoltà. E' in questa situazione che Zaccagni, per quanto abbia già fatto dei passi in avanti, può farne degli ulteriori per imporsi con maggiore incisività e forza nella storia di questo campionato e fare il grande salto nella sua carriera. Sarri ci crede.