Lazio, sempre i soliti blackout: ecco il dato che ricorda il passato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un'altra caduta, proprio quando sembrava esser arrivato il momento giusto per spiccare il volo. Dopo tre vittorie di fila, la Lazio di Sarri è incappata nel solito blackout. Corretto forse in parte nella scorsa stagione, ma in fondo è sempre rimasto nel DNA della squadra di Sarri. E se la sconfitta poteva anche starci, poiché in qualche modo fisiologica dopo un certo numero di gare, quel che fa storcere la bocca è sempre la modalità con cui arriva. Fragorosa e impietosa contro il Feyenoord in Olanda. La striscia di risultati utili si è interrotta a quota tre, esattamente come accaduto dopo il KO contro il Milan a San Siro.

Sembra di esser tornati al primo anno sarriano, quando nell'intera stagione al massimo erano stati messi insieme filotti da quattro partite senza sconfitte, venendo poi sistematicamente interrotti dalla disfatta di turno. Soltanto a fine campionato, riporta Corriere dello Sport, cominciarono a farsi vedere dei segnali di quello che sarebbe accaduto l'anno seguente: nelle ultime quattro arrivano due vittorie e due pareggi, a cui si aggiunsero altre quattro sfide senza sconfitta nell'avvio della nuova stagione, prima della débacle contro il Napoli. Quello (8 risultati utili) rimane lo score più alto della Lazio di Sarri, eguagliato immediatamente dopo con il suo miglior periodo in assoluto: dal 18 settembre al 27 ottobre furono collezionati 5 successi e 3 pareggi, 18 gol siglati e solamente 3 subiti.

Un momento perfetto, rovinato anche in quel caso da un sconfitta pesante, quel 3-1 in casa contro la Salernitana. A seguire arrivarono altre strisce positive, che hanno garantito una solidità decisiva per chiudere al secondo posto. Fondamenta che ora sembrano quasi perse. E che hanno riportato a galla il solito problema. Sul più bello, l'ennesimo blackout.

TORNA ALLA HOMEPAGE