Lazio, si avvicina la sfida contro il Viktoria Plzen: i numeri

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Domani 6 marzo la Lazio tornerà a giocare l'Europa League e lo farà in trasferta in Repubblica Ceca, ospite del Viktoria Plzen. Sarà il primo incontro tra le due squadre in una competizione europea, ma non il primo del Plzen con squadre italiane: i cechi hanno affrontato un'italiana per 8 volte, vincendo solo la partita contro la Roma nel 2018/19. (poi 2 pareggi e 5 sconfitte).

Per quanto riguarda i biancocelesti, come evidenzia il Corriere dello Sport, hanno vinto 6 delle 8 partite europee in questa stagione, di cui 3 su 4 in trasferta, anche se nelle principali competizioni internazionali ha vinto solo 2 delle ultime 13 gare nella fase a eliminazione diretta.

Anche il Viktoria Plzen non ha ottimi precedenti: ha vinto solo una delle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (3 pareggi e 3 sconfitte), ma si tratta proprio quella più recente (3-0 contro il Ferencvárosi lo scorso 20 febbraio).

Parlando dei singoli, Pedro è il giocatore della Lazio che ha preso parte a più gol in questa stagione di Europa League (sei, quattro reti e due assist), dietro solo a Victor Osimhen, Barnabás Varga e Ayoub El Kaabi (tutti a quota sette).