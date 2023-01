Lazio, si lavora sulle uscite: nessuna offerta per Fares. E allora Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio si pensa a qualche innesto di mercato, ma si lavora sulle uscite per sbloccare l'indice di liquidità e far in modo che le possibilità di acquisto aumentino. In questo senso, dopo la cessione di Kamenovic, il giocatore che il club sta provando a cedere è Fares. Al momento non ci sarebbero offerte ufficiali. I manager del calciatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, provano a tenere calda la pista Salernitana, ma s'è raffreddata dopo che era stata intavolata l'ipotesi di scambio con Bonazzoli. E allora Lotito potrebbe riprovare a piazzare Hysaj all'estero, soluzione fallita in estate. Sono tutte mosse per - appunto - sbloccare l'indice di liquidità e favorire l'arrivo di Luca Pellegrini dall'Eintracht, anche se, come anticipato dalla nostra redazione, la società, indipendentemente dall'arrivo di una cessione, vuole riportare il ragazzo a Roma.

