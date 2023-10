Lazio, si scalda Cataldi: Sarri deve sciogliere i ballottaggi

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. Stasera la Lazio è di scena all'Olimpico contro la Fiorentina. Per l'occasione, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri potrebbe ruotare alcuni uomini rispetto all'undici sceso in campo a Rotterdam contro il Feyenoord. Il tecnico biancoceleste dovrà sciogliere diversi ballottaggi: i maggiori dubbi sono in mediana, dove dovrà decidere se rispolverare Cataldi dopo diverse panchine consecutive. Il centrocampista romano non parte titolare dalla gara contro il Monza dello scorso settembre. Dopo due anni da titolare inamovibile, ha perso la titolarità a causa della concorrenza di Vecino e Rovella, che si sono alternati nella posizione di play.

Ripartenza. Contro la Fiorentina Cataldi potrebbe tornare in campo dal 1' per provare a conquistare tre punti fondamentali per risalire la classifica. I biancocelesti, dopo aver battuto Atalanta e Sassuolo, vogliono vincere eper la terza volta consecutiva in campionato. I ragazzi di Sarri in caso di successo si avvicinerebbero sensibilmente al quarto posto.