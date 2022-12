Lazio, si spinge per il rinnovo di Pedro: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'esperienza del leader navigato - dentro e fuori dal campo - e la garra del ragazzo che sembra ancora avere tutto da dimostrare, Pedro è alla sua seconda stagione alla Lazio e in pochissimo tempo ha conquistato davvero tutti, tifosi, compagni e dirigenza. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Lotito e Tare sono al lavoro per blindare l'ex Barcellona per un terzo anno di contratto: poco importano i 35 anni d'età e i problemi fisici che l'hanno in parte frenato nel primo segmento di stagione, l'anagrafica si piega davanti al contributo così importante del brasiliano alla causa biancoceleste. La Lazio vorrebbe far firmare il rinnovo a Pedro già a gennaio, il giocatore è al termine della sua carriera e predica calma, vorrebbe pensarci fino a febbraio perché è una questione di famiglia oltre che di campo: servirà forse un po' più di tempo, la speranza è quella di vedere ancora Pedro con l'aquila sul petto.

