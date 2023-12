Lazio, situazione ferma sul rinnovo di Felipe Anderson: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Felipe Anderson è tutto ancora da decidere. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per il suo rinnovo è ferma e non sono previsti rilanci da parte del club. Alla cena di Natale ha avuto un colloquio, ha parlato di altre proposte arrivate e di come qualche squadra lo stia corteggiando. Alla Lazio non ha detto di sì, ma neanche di no. La Lazio invece è certa che Pipe resti in quella che ormai da anni è casa sua. Sono passati 10 anni da quando Igli Tare lo portò a Roma, poi, a parte tre stagioni al West Ham e una breve parentesi con il Porto, Felipe Anderson è sempre stato laziale. Le qualità del brasiliano le conoscono tutti, sia in campo che fuori. Ragazzo, anzi uomo dal cuore d'oro e dai modi sempre garbati, in campo queste sue caratteristiche si notano inevitabilmente. Unica pecca la discontinuità,

Questa la proposta della Lazio: quattro anni di contratto, quello in corso in corso più altri tre, scadenza 2027, con uno stipendio fino a 3,5 milioni di euro se entreranno tutti i bonus, legati a obiettivi sportivi da raggiungere in ogni stagione. E proprio su questi ultimi la trattativa può evolversi in una chiusura. Felipe chiederebbe un "fisso" più alto, Lotito invece parla dei bonus. La palla è nelle mani dell'attaccante, sta a lui decidere, mentre ad aprile saranno 31 le candeline da spegnere.