Lazio, sono i giorni di Kamada: cosa filtra in casa biancoceleste

RASSEGNA STAMPA - Giorni decisivi in casa Lazio, Kamada deciderà il suo futuro nelle prossime ore. Dopo i primi mesi difficili con Sarri, il centrocampista giapponese è diventato un elemento fondamentale della rosa sotto la gestione Tudor. Il mister gli ha ritagliato una collocazione in campo ideale nel 3-4-2-1 dove il giapponese può esprimere tutte le sue qualità tra dinamismo e inserimenti da dietro.

Se la sua permanenza fino a qualche mese fa sembrava impossibile, adesso sono cambiate tutte le carte in tavola. L'ex Eintracht può esercitare l'ìopzione di rinnovo. Sono giorni importanti e di valutazione. Come riporta Il Corriere dello Sport, in casa biancoceleste c'è prudenza e nessuno si sbilancia, ma allo stesso tempo filtra un ottimismo moderato per le ultime prestazioni del ragazzo che non ha mai espresso la volontà di voler lasciare la Capitale. E' stato accostato nelle ultime settimane al Crystal Palace e a qualche club di Bundesliga. E' arrivato il momento di scegliere: Kamada sarà ancora della Lazio?