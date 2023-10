Lazio, sponsor "Expo2030": quando ci sarà l'esordio delle nuove maglie

RASSEGNA STAMPA - Il passo falso della Roma che ha stretto l’accordo con Riyadh Season, ‘boicottando’ la candidatura della Capitale per l’Expo 2030, ha permesso a Lotito di cogliere la palla al balzo e mettersi a disposizione del Comune per sostenere la città in questa nuova avventura. Sulle maglie dei biancocelesti dunque, presto apparirà il logo “Expo2030”. L’esordio della nuova casacca era stato previsto per la sfida di oggi contro il Sassuolo, ma è stato rimandato.

Come riporta il Corriere dello Sport, il momento giusto potrebbe essere in occasione della sfida casalinga contro la Fiorentina, in programma il 30 ottobre. Non avverrà in Champions perché la società potrebbe trovare accordi economici vantaggiosi e non vorrebbe precludersi questa possibilità.

