Lazio "suicida", in 15' si butta via. E in Serie A nessuno ha fatto peggio

RASSEGNA STAMPA - Quindici minuti di ordinaria follia. La Lazio deve fare qualcosa per risolvere il problema dell'ultimo quarto d'ora. È stato pagato caro con l'Empoli, ma non è un caso isolato. I numeri parlano chiaro ed evidenziano un difetto con cui i biancocelesti hanno già fatto i conti in questo campionato. La Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è la squadra della Serie A che ha incassato più gol dal 75' in poi: 5 su 15, il 33% delle reti subite. Un "fattore" condiviso con l'Inter. Una debolezza da risolvere alla svelta, serrando i ranghi fino alla fine. Dal timbro di Gabbiadini alla quarta giornata alla freddezza di Caputo e al destro sotto la traversa di Marin: la storia si è ripetuta. La trasferta con la Sampdoria aveva inaugurato la carrellata di ferite in extremis. Gli altri due "ganci" sono arrivati per mano di Dia e Milik. La Lazio non ha vinto nemmeno in un'occasione quando la porta di Provedel è stata bucata nell'ultimo spezzone di match. Sembra passata una vita dalle sei gare consecutive chiuse con il clean-sheet. Va ritrovata la sicurezza dimostrata nei primi due mesi di campionato, necessaria per sognare in grande. I biancocelesti erano arrivati alla lunga sosta del Mondiale da quarti in classifica, dopo i 180 minuti del 2023 sono stati raggiunti da Atalanta e Roma e sono diventati tre i punti di distacco dall'Inter. Per alimentare le speranze Champions, occorre invertire la rotta.

