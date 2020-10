Lazio sul filo in attesa dei tamponi: si spera di non usare il "jolly Covid"

L'ultimo giro di tamponi è stato svolto ieri mattina, l'esito si conoscerà oggi. E a meno di un'esplosione di positività da Coronavirus, la gara contro il Torino di domani si giocherà. Per la Lega di A, riporta la rassegna stampa di Radiosei, fino a ieri non sussistevano le condizioni per il rinvio. Per posticipare una gara di campionato causa Covid, infatti, una società, nell'arco di tempo "di dieci giorni consecutivi di calendario", deve riscontrare "dieci o più calciatori positivi" tra quelli cui è stato assegnato un numero di maglia. Si gioca, dunque, con almeno tredici calciatori disponibili, di cui almeno un portiere. Il rinvio può essere chiesto sfruttando il "jolly Covid", ma la Lazio vorrebbe tenersi questa possibilità in caso di problemi futuri: la settimana prossima è previsto il match con la Juventus.

LO SCENARIO - Inzaghi spera di recuperare alcuni dei nove giocatori persi dal post-Borussia in poi. Il primo a finire tra gli indisponibili, Danilo Cataldi, potrebbe avere il via libera oggi. Poi sono spariti Strakosha, Armini, Leiva e Luiz Felipe. Tutti loro sono stati isolati nonostante i tamponi negativi: la società anticipa l'esclusione dal gruppo in caso di sintomatologia sospetta. E poi ci sono i calciatori "bloccati" dai tamponi Uefa. In isolamento domiciliare sono finiti Luis Alberto, Immobile, Lazzari e Djavan Anderson. Da sottolineare, tuttavia, che due di questi calciatori erano risultati casi "borderline", asintomatici e senza carica virale. Da ricordare, inoltre, la differenza di soglie di positività che distingue i tamponi usati per il campionato e quelli per l'Uefa: per i test europei si è scelto di optare per una soglia più bassa.

TAMPONI PER TUTTI - I tamponi di ieri sono stati effettuati in tre modalità, coinvolgendo giocatori e familiari, per un totale di 70 unità. Alcuni di loro si sono recati a Formello e testati in modalità drive-in. Altri tamponi sono stati effettuati a domicilio, altri ancora direttamente negli ambulatori di Lazio Lab. I test verranno ripetuti questa mattina, l'esito si conoscerà soltanto domani, quando la Lazio sarà già a Torino. La partenza per il Piemonte avverrà, infatti, questo pomeriggio in charter. Lunedì nuovi tamponi in vista della partita contro lo Zenit di mercoledì. Si tratterà di una nuova roulette.

