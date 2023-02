Lazio, tabù Juve e Coppa Italia per Zaccagni: allo Stadium per il riscatto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tanti gol in campionato, neanche uno nelle coppe. Domani, la sfida di Coppa Italia contro la Juve potrebbe essere per Mattia Zaccagni l'occasione per cambiare questo trend. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, fin qui ha segnato 3 reti di fila in Serie A contro Empoli, Sassuolo e Milan, le stesse di Felipe Anderson che però segna anche in Coppa. C'è un'eccezione però: l'unico gol che il numero 20 biancoceleste ha siglato al di fuori del campionato è stato nella sfida contro il Porto dello stesso anno.

Il Coppa Italia sono per lui 13 le partite in tutto giocate e mai un gol messo a segno. Sarri è comunque molto soddisfatto di lui e non potrebbe essere altrimenti, date le prestazioni e i numeri dell'attaccante che intanto ha già raddoppiato i gol dello scorso campionato (da 4 a 8 contro Napoli, Spezia, Fiorentina, Atalanta, Salernitana, Empoli, Sassuolo e Milan. Domani sarà per lui l'occasione di levarsi due soddisfazioni: segnare alla Juve e farlo in Coppa Italia.