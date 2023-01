Lazio, tabù Sarri al Mapei: lo stadio emiliano non gli ha mai regalato gioie

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina sempre di più la sfida tra Sassuolo e Lazio. Il match in programma domenica 15 gennaio alle 12.30 avrà un sapore molto particolare per Maurizio Sarri. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il tecnico toscano ha sfidato i neroverdi per 15 volte nella sua carriera portando a casa 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Il vero tabù da sfatare infatti sta nel luogo dell'incontro: al Mapei Stadium Sarri non ha mai vinto nella sua carriera da allenatore sulle panchine di Verona, Empoli, Juventus e Lazio.