Lazio, Taty out: Anderson torna al centro dell'attacco. Ma il futuro...

RASSEGNA STAMPA. La Lazio, dopo la vittoria nel derby in Coppa Italia, è pronta a rituffarsi nel campionato. Sarri dovrà valutare lo stato di salute dei suoi uomini e di conseguenza stilare la formazione. Nelle fila dei biancocelesti sarà out Castellanos che si è procurato uno stiramento nel derby e al suo posto dovrebbe esserci Felipe Anderson nel ruolo di falso nove. Il tecnico biancoceleste si trova in una situazione d'emergenza con il Taty ko e Immobile non ancora pronto e in fase di rodaggio. Sarri, come detto, si affiderà a Felipe Anderson al centro dell'attacco con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. Felipe dovrà fare gli straordinari, finché non rientrerà il Taty e in attesa che Immobile completi il suo recupero. Ciro domani potrebbe tornare tra i convocati e al massimo giocare 20-30 minuti, ma la parola d'ordine sarà cautela. Pedro si tiene pronto come cambio a gara in corso.

E nel frattempo rimane un gigantesco punto di domanda sul suo futuro. Il brasiliano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e al momento il rinnovo è in standby. La Lazio come riporta il Corriere dello Sport ha fatto la sua proposta da 3,5 milioni a stagione bonus compresi e attende una risposta.

