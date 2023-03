Lazio terza miglior difesa d'Europa: Provedel si avvicina ad un record...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Ciro Immobile è ormai sempre più vicino in casa Lazio. Sarri ha bisogno dei suoi gol per poter tornare a vincere come succedeva tra fine settembre e inizio ottobre, quando infilò tre 4-0 di seguito con Cremonese, Spezia e Fiorentina. Nelle ultime settimane, senza il suo bomber principe, out per infortunio, l’aquila si è abituata al “corto muso” di “allegriana memoria”: 1-0 con Sampdoria, Napoli e Roma e pareggio per 0-0 a Bologna. Grande merito della difesa e del muro alzato da Romagnoli, Casale e Provedel. La squadra biancoceleste finora ha realizzato 16 clean sheet in 27 giornate e si sta avvicinando al primato stabilito da Delio Rossi nel 2006/07, quando rimase imbattuta in 18 partite di campionato. Si tratta di un precedente benagurante: quella Lazio infatti concluse il campionato al terzo posto centrando la qualificazione in Champions League. Per ritrovare dei numeri simili bisogna andare a ritroso, addirittura al 1963/64, quando la Lazio totalizzò 17 clean sheet. Paragoni impossibili viste le due epoche differenti. Bisogna guardare al presente e al fatto che quella di Sarri è la terza difesa d’Europa. Dato sorprendente, considerando il rendimento dello scorso campionato (58 gol incassati in 38 partite) e la rifondazione del reparto. La Lazio ha subito 19 gol in 27 partite: meglio hanno fatto solo il Napoli (16) e il Barcellona (9) nei primi cinque campionati europei. Tutto ciò però non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’applicazione difensiva anche dei centrocampisti e degli attaccanti.