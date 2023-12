Lazio, testa a Empoli: le "piccole" sono la bestia nera dei capitolini

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio con le "piccole" fa fatica, non è una novità. Sicuramente è un aspetto mentale, perché nel calcio il più delle volte è più difficile essere grandi con le piccole che grandi con le grandi. Gioche di parole a parte, contro l'Empoli i biancocelesti dovranno necessariamente vincere. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza l'andamento della squadra di Sarri contro quelle squadre che in teoria dovrebbero essere affrontate con maggiore facilità. In teoria, ma non in pratica a quanto pare, perché l'esordio di campionato contro il Lecce è stato a dir poco amaro. Ha perso a Salerno il 26 novembre, ha pareggiato a Verona il 9 dicembre, perso contro il Genoa alla seconda giornata. Troppi punti lasciati per strada che a fine stagione faranno male.