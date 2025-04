Lazio, testa alta verso il finale di stagione: è ancora tutto aperto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si ricompatta. Ha rallentato, ma non si è arresa e ora è pronta a reagire. Il pareggio di Gineitis con il Torino ha lasciato amarezza, cristallizzando il settimo posto e il sorpasso della Roma (a pari punti ma con scontro diretto a favore), ma la corsa è ancora aperta. Bastavano quattro punti in più, tra Toro e Udinese, per restare in zona Champions. Eppure, solo un mese fa, questa stessa Lazio vinceva a San Siro contro il Milan.

Ora arrivano le curve decisive: domenica la sfida con l’Atalanta (che in casa non vince da dicembre), poi la trasferta in Norvegia col Bodo, il derby e il ritorno dei quarti di Europa League. La società lo sa bene: servirebbero due squadre per reggere il doppio impegno, ma non per questo si smetterà di lottare. Il turnover è stato la grande forza in autunno, mentre gli infortuni tra febbraio e marzo hanno pesato.

Ci sono però buone notizie: come sottolinea il Corriere dello Sport, rispetto alle scorse settimane, Vecino, Hysaj e Pellegrini sono disponibili. Mancherà Patric, quindi i centrali sono contati, ma stanno tornando anche Tavares e Castellanos. Ci sono anche Noslin e Belahyane, che avevano saltato l'ultimo allenamento per cautela, e Zaccagni sta tornando al top della forma. Il popolo laziale sarà al fianco della squadra, con la voglia di rendere questo finale di stagione ancora emozionante.