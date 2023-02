Lazio, torna a splendere all'Olimpico: nel 2023 più ombre che luci

RASSEGNA STAMPA - I ko di Inter e Atalanta sono una ghiotta occasione per la Lazio che all'Olimpico ospita una Sampdoria in crisi di risultati. Un match da non sottovalutare perché Immobile e compagni non possono più sprecare chance come già accaduto in passato. Basti pensare alla gara d'andata, dominata per tutti i novanta minuti e chiusa con un pareggio che grida vendetta. Ora è tempo di rifarsi anche perché il 2023 ha regalato più ombre che luci in casa. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, i biancocelesti hanno vinto solo un match su quattro in campionato nella frizzante affermazione contro il Milan. Negli altri tre match sono arrivati due pari con Empoli e Fiorentina e il ko con l'Atalanta. Bisogna invertire la tendenza e migliorare numeri e statistiche. Meglio è andata nelle coppe in questo 2023 visto che all'Olimpico sono arrivati i successi con Bologna (in Coppa Italia) e Cluj (Conference League). L'Olimpico deve diventare un fattore importante in questa corsa alla Champions che sembra sempre più una bagarre con cinque squadre racchiuse in pochi punti e solo tre posti disponibili.