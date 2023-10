Lazio | Tour de force e turnover: Sarri è davvero cambiato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri si sta sempre più allontanando dalla fama di integralista. L'accusa di giocare sempre con gli stessi è un qualcosa che ora non si può dire della sua Lazio. Nell'ultimo tour de force, infatti, il tecnico ha cambiato tantissime volte la sua squadra. Tra campionato e Champions League in totale sono stati 25 gli avvicendamenti nell'undici di partenza. Solo Pioli ne ha fatti di più con 27, mentre, tra le squadre impegnate in Champions, Inzaghi si è fermato a 22 mentre Rudi Garcia addirittura a 14. Tante novità di partita in partita, come riporta Il Corriere dello Sport, che hanno permesso all'allenatore di far giocare praticamente tutti i calciatori di movimento a parte Gila e Basic. Sarri è andato alla ricerca della quadra perfetta modificando in media più di 4 giocatori a gara (4,16 per la precisione) nelle sette gare disputate in questo tour de force tra settembre e ottobre. Dopo la sosta per le nazionali ci sarà un altro filotto di partite e usare tutti i calciatori a disposizione è un vantaggio.