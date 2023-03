Lazio, tra maschere e tutori: il rinnovo di Pedro è per ora in standby

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è questo il momento per Pedro e per la Lazio di pensare al rinnovo. Prima il numero 9 biancoceleste cercherà di ritornare al top, senza maschere e senza tutori (ieri il comunicato sulla frattura), poi sarà tempo di mettersi a tavolino. Come riporta la rassegna di Radiosei, il rinnovo per ora sembra slittato o meglio in standby, ma la volontà di andare avanti insieme c'è. Fino a 3 mesi fa si parlava di un rinvio del discorso addirittura superato il termine del 30 giugno, ma tutt'ora non si hanno novità sulla questione. I laziali restano in attesa di scoprire gli sviluppi, con la speranza che la firma arrivi il prima possibile.