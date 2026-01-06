Lazio, troppe espulsioni: la differenza con le altre squadre è abissale

Sarri ha provato a parlare con i calciatori per provare a invertire la rotta delle espulsioni, giuste o sbagliate che siano
06.01.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Con quelle ricevute contro il Napoli, le espulsioni della Lazio sono salite a quota 7, tutte a carico di giocatori diversi. Un dato che, come evidenzia il Corriere dello Sport, supera di oltre il doppio quello della seconda squadra più “cattiva” del campionato, il Parma, fermo a 3 rossi. I cartellini biancocelesti si sono concentrati in quattro partite: due nel derby (Belahyane durante la gara e Guendouzi a match concluso), uno contro il Bologna (Gila), due contro il Parma (Zaccagni e Basic) e due contro il Napoli (Noslin e Marusic).

Un mix di interventi duri, proteste eccessive, risse e reazioni che hanno spesso fatto perdere lucidità alla squadra. Su questo punto Sarri continuerà a insistere nei prossimi giorni, ribadendo un concetto già espresso prima del big match con il Napoli: al di là degli errori arbitrali, la Lazio non può permettersi di perdere il controllo in questo modo.

Solo in un caso l’espulsione è arrivata per doppia ammonizione, mentre in due, invece, la Lazio è rimasta in nove uomini, compromettendo il risultato e rendendo più complicata la gestione delle gare successive (eccezion fatta per il successo del Tardini, lo 0-1 firmato da Noslin in doppia inferiorità numerica). Lo stesso scenario si ripeterà domani contro la Fiorentina, partita che la Lazio dovrà affrontare senza Marusic e Noslin, entrambi fermati per un turno dal Giudice Sportivo.

