Lazio, Tudor prepara il derby: riunione tecnica e discorso alla squadra

RASSEGNA STAMPA - Sabato alle 18 c’è il derby, altra sfida importante per la Lazio e per Tudor che, nel giro di poche settimane, si è trovato a dover affrontare tre match dal peso specifico non indifferente. Ieri la penultima seduta di allenamento a Formello, scattata con un notevole ritardo. Una lunga riunione tecnica, riporta il Corriere dello Sport, ha tenuto impegnati il tecnico e la squadra per studiare la Roma e gli errori tattici compiuti allo Stadium. Il croato poi, ha parlato al gruppo così come ha fatto in occasione del debutto con la Juve. Ha raccomandato coraggio, voglia di andare avanti e di provarci. Non ha intenzione di tornare indietro, non sarà la stracittadina a portare incertezze e cambiamenti. La strada dei biancocelesti è tracciata. Questa sfida verrà preparata esattamente come è stata preparata quella contro i bianconeri. Un ruolo fondamentale lo avrà l’atteggiamento, aspetto su cui si sofferma parecchio. “Voglio recuperare il pallone ovunque, per questo alleno la concentrazione e il gioco in avanti. Così hai l’idea di mangiare l’avversario. Ci si gasa, si rischia” aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista concessa a ‘L’Allenatore’.

