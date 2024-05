Lazio, Tudor punta l'Inter: obiettivo sorpasso alla Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Solo due gare al termine del campionato, sei punti in palio che però per la Lazio volgono molto di più. La vittoria sull'Empoli e il ko della Roma contro l'Atalanta hanno riportato la squadra di Tudor a -1 dal sesto posto e quindi i biancocelesti hanno come obiettivo primario quello di provare a portare a casa un risultato importante da San Siro nella sfida contro i campioni d'Italia dell'Inter.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la ripresa degli allenamenti è fissata per la giornata di oggi mentre l'Inter tornerà ad allenarsi nella giornata di domani dopo una mini-vacanza (i nerazzurri sono infatti scesi in campo venerdì contro il Frosinone). Il destino dei biancocelesti passa da San Siro dove la Lazio ha l'obiettivo di "rovinare" la festa alla squadra di Inzaghi.