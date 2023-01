Lazio, tutto pronto per il 123° compleanno: svelata la location della festa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Manca veramente poco al 123° compleanno della Lazio e la società ha in programma una festa in grande stile per celebrare la ricorrenza. Un traguardo importante che inorgoglisce tifosi e club, per questo sarà data una cena alla quale parteciperanno tutti i calciatori accompagnati dalle rispettive mogli e compagne, lo staff tecnico e l’intera dirigenza. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’evento si svolgerà in una splendida location con vista mozzafiato sulla Capitale. Il luogo ha già accolto i biancocelesti in occasione della cena di Natale, è Il noto Hotel Cavalieri Waldorf Astoria a Monte Mario.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE