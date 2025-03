Lazio, ultima speranza per Zaccagni: farà un tentativo per Plzen

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dita incrociate, Zaccagni tiene in ansia la Lazio. Il capitano era rientrato da San Siro senza fastidi, ma ieri ha avvertito un dolore al polpaccio. Immediati gli esami a Villa Mafalda in mattinata che hanno evidenziato un edema. Oggi la rifinitura prima della partenza per Plzen, farà un tentativo per capire se potrà essere a disposizione di Baroni, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Portarlo in Repubblica Ceca sarebbe un rischio, nonostante l'andata degli ottavi sia molto importante per la qualificazione ai quarti. Fermi ai box ci sono già Castellanos e Hysaj, oltre a Dele-Bashiru; da poco sono rientrati invece Patric e Vecino. La decisione definitiva per Zaccagni verrà presa dopo l'ultimo allenamento di oggi: difficile comunque vederlo in campo domani sera.