Lazio, un finale di stagione (quasi) tutto in casa: la spinta dei tifosi sarà fondamentale

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si giocherà il finale di stagione quasi tutto in casa. Sette partite su dodici (forse otto, dipende dalla Coppa Italia) per provare a sognare un posto in Champions League. Sarà fondamentale in questo senso la spinta dei tifosi all'Olimpico: per l'esordio di Tudor il 30 marzo contro la Juve sono stati già venduti 17mila biglietti (compresi quelli destinati al Settore Ospiti). Al momento si viaggia intorno ai 43mila spettatori, come riporta il Corriere dello Sport.

I biancocelesti incontreranno ben tre volte la Vecchia Signora: dopo la sfida in campionato ci sarà l'andata in Coppa Italia a Torino (2 aprile) e poi il ritorno a Roma (23 aprile). Sarà un inizio piuttosto complicato sulla carta per Tudor, ma che comunque potrà contare sul popolo laziale, sempre molto presente quest'anno.

La Lazio affronterà in casa Salernitana (week-end del 14 aprile), il Verona (28 aprile), l'Empoli (12 maggio) e il Sassuolo (26 maggio). Le uniche trasferte saranno contro la Juventus, il Genoa (21 aprile), il Monza (5 maggio) e con l'Inter. Senza dimeticare il derby di inizio aprile, che si giocherà 'fuori casa'. Per salvare la stagione c'è bisogno del massimo sostegno: la rimonta in classifica può essere alimentata solo dal pubblico laziale.