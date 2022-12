Lazio, un mese agli ordini di Sarri: altra sfida per la difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La difesa è il reparto che è più migliorato nella seconda Lazio di Maurizio Sarri rispetto alla prima. Dopo 15 giornate di campionato quello biancoceleste è il secondo miglior reparto con 11 gol subiti, meglio soltanto la Juventus con 7: la scorsa stagione a questo punto del campionati i gol incassati erano già 29. C'è un dato però che il tecnico vorrebbe migliorare nella seconda parte dell'annata, quello dei gol segnati. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei finora soltanto Romagnoli in Lazio - Spezia è riuscito ad andare a segno tra i giocatori del reparto arretrato. Anche per quanto riguarda gli assist il bilancio recita due, uno di Marusic e uno di Hysaj. Nel 2021-22 a fine campionato sono stati dieci i gol dei difensori: quattro Acerbi, tre Lazzari, uno a testa Patric, Hysaj e Marusic. Ci sono 23 partite per mettere a posto i numeri, magari bissando il grande salto di qualità fatto nelle prime 15 giornate nel computo dei gol subiti.