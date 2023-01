Lazio, un Sergente "fuori servizio": a Lecce si è visto un Milinkovic diverso

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il Sergente ieri sera non è stato quello di sempre. All'inizio di secondo tempo poi è crollato totalmente, perché quando il fisico non rende è la mente che si infastidisce e fa giocare anche peggio. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, ieri sera su 14 palle perse dalla Lazio 7 sono state "colpa" sua. La sostituzione è avvenuta per errore (come ha spiegato anche Sarri in conferenza stampa), al suo posto era Basic che doveva lasciare il cambio, Milinkovic non meritava di uscire neanche con la prestazione che stava mettendo in campo. Durante il Mondiale è stato l'unico (insieme a Vecino) a non lavorare in gruppo poiché impegnato appunto nel torneo e oltretutto uno come lui può recuperare in ogni momento la partita utilizzando una palla alta. In più c'è da metterci il fastidio alla caviglia rimediato contro la Juve a novembre, proseguito in Qatar e aumentato dopo uno scontro con Casemiro. Tornato gradualmente nelle amichevoli, la gara di ieri contro il Lecce ha fatto capire che a Milinkovic serve ancora tempo per ritornare al 100%. La Lazio ha bisogno di un Sergej in piena forma, quello a cui (per fortuna) è sempre stata abituata.