Lazio, una vivaio "scarico" che non trova futuro: ora serve un progetto e più fiducia

Sono passati 10 anni dall'ultimo scudetto della Lazio Primavera. Bollini in panchina, Danilo Cataldi in mediana con tanto di fascia da capitano al braccio. Poi nessun giovane laziale ha più visto la possibilità di vestire l'aquila sul petto su palcoscenici più importanti: come riporta il Corriere dello Sport, Cancellieri è in uscita, Raul Moro è volato al Valladolid (Lotito spese 7 milioni per averlo dal Barcellona), mentre ora si punta su Diego Gonzalez, Sana Fernandes e Balde. Servirà un progetto più importante e strutturato per far sì che un giovane laziale riesca a crescere e maturare mantenendo quella maglia addosso: il primo passo dovrebbe essere quello di nominare un responsabile del settore giovanile dopo le dimissioni di Bianchessi. Fabiani e Bianchi sono stati nominati temporaneamente nella stagione conclusa. Quest'anno non si scherza: campionato, Coppa Italia e Youth League, servono rinforzi di qualità e che possano poi essere un tesoro negli anni a venire. Ma un tesoro da tenersi stretto.